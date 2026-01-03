Много бебета радват посетителите в Софийския зоопарк през 2025 г.

През 2025 г. Софийският зоопарк се радва на множество нови попълнения – бебета животни от различни видове, които внасят живот, любопитство и радост за посетителите и екипа на зоопарка.

Сред най-новите обитатели е бебето алпака Инди, родено през есента на 2025г. в Южноамериканската експозиция. Официалното му име е Снежко, но екипът от гледачи го нарича Инди от independent – нежна закачка към Деня на независимостта, на който е родено. Алпаките са любими на посетителите със своя спокоен нрав и изразителни очи, а семейството им в зоопарка вече наброява шест животни, разказват от зоологическата градина.

През май се роди женското бебе ханумански лангурн (сивите маймуни), кръстено Индия, където този вид маймуни са разпространени и където се считат за свещени животни. През началото на годината се появи нов представител и на още един вид маймуни - свинеопашат макак.

През август се роди женското бизонче Мария – второто от този вид, родено в столичния зоопарк. С нея експозицията от северноамерикански бизони в столичната зоологическа градина вече наброява 4 животни. Освен тях, през годината се родиха и мъжка зебричка - също втора за Софийския зоопарк, бебета сурикати, патагонски мари, както и близнаци гривести козирози.

Софийският зоопарк активно участва в Европейските програми за опазване на застрашени видове и в него се отглеждат редица защитени животни, включително ханумански лангури, лъвски макаци, бърнести мечки, снежни леопарди, хипопотами джуджета и антилопи адакс. Бебе антилопа адакс се роди в края на миналата година, почти на Коледа. От видовете снежен леопард и хипопотами джуджета, които се отглеждат с цел размножаване, има новосформирани двойки и екипът на зоопарка очаква и те създадат поколение.

Екипът на Софийския зоопарк следи внимателно здравето и развитието на новородените, като гарантира спокойствие, специализирани грижи и безопасност за малките и техните майки.

Посетителите могат да се запознаят с почти всички животни целогодишно и да се порадват на малките, които правят зоопарка още по-жив и вълнуващ, особено в празничните дни.