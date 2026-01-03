ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Дърво падна върху кола и уби майка на две деца на Витоша

16464
Мястото, на което се е случил трагичния инцидент. СНИМКИ: 24 ЧАСА

Майка на две деца почина, след като дърво падна върху автомобила им на Витоша. Инцидентът е станал на ул. „Беловодски път" към Копитото около 10 часа.

Автомобилът е управляван от 34-годишен мъж. В него са се возили 31-годишна жена и децата им на 8 и 2 години, съобщи bTV. 

Дървото паднало върху колата и убило майката.

Според запознати става дума за изгнило дърво, което е в самия природен парк.

Иначе преди старта на зимния сезон е проведена голяма акция по премахване на опасни дървета от общинската аварийна дирекция заедно с екипи на Изпълнителната агенция по горите. Премахнати са над 80 опасни дървета по пътя към "Алеко" и към "Златните мостове".

Мястото, на което се е случил трагичния инцидент. СНИМКИ: 24 ЧАСА
Дървото, което е паднало и е убило майка на две деца, е било изгнило. СНИМКА: 24 ЧАСА
