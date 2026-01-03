ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Вихър събори иглолистно дърво в Перник

1632
Паднало дърво. Снимка Архив

В централната част на перник голямо иглолистно дърво падна от силния вятър. Инцидентът е станал тази нощ. Това съобщи експертът „Връзки с обществеността" в Община Перник Адриан Скримов, цитиран от БТА.

По думите му дървото, което се е намирало в непосредствена близост до сградата на Младежкия дом, се е пречупило в основата си. При инцидента няма пострадали хора и не са нанесени сериозни материални щети. Унищожена е част от коледната украса в района на близкия мост над река Струма.

В разчистването на падналото дърво участва екип на Аварийно-спасителния отряд и пожарната. Скримов допълни, че към момента няма постъпили сигнали към общинската администрация за други щети, причинени от силния вятър.

Паднало дърво. Снимка Архив

