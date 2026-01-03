ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

МВнР с кризисна телефонна линия за съдействие на б...

Времето София 12° / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/22017005 www.24chasa.bg

С временни изложби и детски занимания стартира 2026 г. във Военноисторическия музей

1136
Националния военноисторически музей СНИМКА: Информационен център на МО

Днес Националният военноисторически музей (НВИМ) отвори врати с временни изложби и занимания за деца. Музеят ще работи на 3 януари до 18:00 ч., като посетителите ще могат да влизат до 17:00 часа, съобщават от екипа.

„Имате възможност да разгледате постоянната хронологична експозиция, четирите колекционни зали, които представят униформи, оръжия, отличия и битови вещи и снаряжение, както и временните ни изложби. На разположение на децата е Детския музей, който предлага богата палитра от забавни и образователни активности", посочват от НВИМ.

Те уточняват, че до 6 януари на музейната каса ще се приемат само плащания в брой, допълва БТА

Националния военноисторически музей СНИМКА: Информационен център на МО

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Регионални

Последно от

Мама 24

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Предвестник: 2026-а – България на две скорости (Видео)