С временни изложби и детски занимания стартира 2026 г. във Военноисторическия музей

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Днес Националният военноисторически музей (НВИМ) отвори врати с временни изложби и занимания за деца. Музеят ще работи на 3 януари до 18:00 ч., като посетителите ще могат да влизат до 17:00 часа, съобщават от екипа.

„Имате възможност да разгледате постоянната хронологична експозиция, четирите колекционни зали, които представят униформи, оръжия, отличия и битови вещи и снаряжение, както и временните ни изложби. На разположение на децата е Детския музей, който предлага богата палитра от забавни и образователни активности", посочват от НВИМ.

Те уточняват, че до 6 януари на музейната каса ще се приемат само плащания в брой, допълва БТА