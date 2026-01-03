ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

БФС за кончината на Пената: Изключително тъжен ден...

Времето София 13° / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/22017104 www.24chasa.bg

МВнР с кризисна телефонна линия за съдействие на българи във Венецуела

1868
Министерство на външните работи (МВнР)

Министерството на външните работи на Република България следи с повишено внимание развитието на ситуацията във Венецуела.

С оглед гарантиране сигурността на сънародниците ни в страната МВнР активира специален кризисен телефон, който координира действията за оказване на необходимото съдействие.

Осъществява се постоянна връзка с дипломатическите и консулските представителства на България, посочват от пресцентъра на Външно.

Министерството призовава българските граждани, намиращи се на територията на Венецуела, да поддържат редовен контакт с българските дипломатически служби и да следват указанията на местните власти.

При необходимост от съдействие, те могат да се обръщат към денонощния телефон на Дирекция „Ситуационен център" на МВнР: +359 893 339 616. МВнР ще продължи да информира своевременно за развитието на обстановката.

Министерство на външните работи (МВнР)

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Политика

Последно от

Мама 24

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Предвестник: 2026-а – България на две скорости (Видео)