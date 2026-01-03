ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Терзиев за инцидента на Витоша: Това е тежка човешка загуба

Даринка Илиева

4636
Васил Терзиев Снимка: Столична община

С дълбока тъга изказвам искрени съболезнования на семейството и близките на младата жена, загубила живота си при трагичния инцидент на Беловодски път. Това е тежка човешка загуба. Това се казва в позиция на кмета на София Васил Терзиев за трагичния инцидент на Витоша, при който дърво падна и уби майка на две деца.

От общината посочват, че инцидентът е станал на територията на природния парк „Витоша". Независимо от това, Столичната община е ангажирана и съдейства изцяло на полицията и на всички компетентни институции за изясняване на фактите. В момента се извършва разследване и е важно да се изчака неговият резултат, без да се правят прибързани изводи за причините и отговорността, пише още в позицията.

"Днес в София има силен вятър, който е причина за множество инциденти – до момента са подадени 45 сигнала за паднали дървета и клони и 15 сигнала за паднали или разместени строителни огради. Екипите на дирекция „Аварийна помощ и превенция" и на Столичната пожарна работят по разчистването и обезопасяването на засегнатите участъци. Паралелно с това съм разпоредил допълнителни проверки на рискови участъци и засилен мониторинг, за да се намали рискът за хората. Безопасността на гражданите е абсолютен приоритет", категоричен е кметът на София.

