БФС за кончината на Пената: Изключително тъжен ден...

Тръгва делото срещу Васил, който задигна 500 лв. от казино в Белозем с нож

Ваня Драганова

Васил Ганев в коридора на съда. Снимка: Никола Михайлов

До момента той има зад гърба си над 20 присъди за кражби и грабежи

Разпоредителното заседание по делото срещу 39-годишния Васил Ганев, който на 14 август м. г. задигна 500 в. от казино в Белозем, е насрочено за 6 януари 2026-а. Тогава ще стане ясно дали той признава вината си, или процесът ще протече с разпит на свидетели. След задържането си той отричаше да е извършил престъплението. 

В деня на грабежа 54-годишната Мариана Арлашка била на работа като крупие в игралната зала, когато влязъл мъж с черни дрехи, маска, ръкавици и калцуни. Той  я заплашил с нож и взел 500-те лева, които била извадила от една от от машинките. След това си тръгнал и жената подала сигнал. Бил задържан на 3 септември 2025-а, след като в изоставена сграда били намерени дрехи като на маскираната фигура, запечатана от камерите на казиното. По част от тях имало ДНК от Васил Ганев.

