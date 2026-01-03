Тръгва делото срещу Васил, който задигна 500 лв. от казино в Белозем с нож

До момента той има зад гърба си над 20 присъди за кражби и грабежи

Разпоредителното заседание по делото срещу 39-годишния Васил Ганев, който на 14 август м. г. задигна 500 в. от казино в Белозем, е насрочено за 6 януари 2026-а. Тогава ще стане ясно дали той признава вината си, или процесът ще протече с разпит на свидетели. След задържането си той отричаше да е извършил престъплението.

В деня на грабежа 54-годишната Мариана Арлашка била на работа като крупие в игралната зала, когато влязъл мъж с черни дрехи, маска, ръкавици и калцуни. Той я заплашил с нож и взел 500-те лева, които била извадила от една от от машинките. След това си тръгнал и жената подала сигнал. Бил задържан на 3 септември 2025-а, след като в изоставена сграда били намерени дрехи като на маскираната фигура, запечатана от камерите на казиното. По част от тях имало ДНК от Васил Ганев.

До момента той има зад гърба си над 20 присъди за кражби и грабежи.