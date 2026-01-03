ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

БФС за кончината на Пената: Изключително тъжен ден...

Почина великият Димитър Пенев

Димитър Пенев

Българският спорт осиротя и никога повече няма да е същият. На 80-годишна възраст почина легендарният футболист и треньор номер едно на България за ХХ век Димитър Пенев.

Стратега е издъхнал малко преди обед на днешния тъжен 3 януари 2026 г. Голямото сърце на огромния Димитър Пенев е спряло. Лекарите не са имали възможност да направят нищо. Пената, извел България до най-големия успех във футболната история - четвъртото място в света през 1994 г., е бил в болница преди 10-ина дни, но се е прибрал у дома преди празниците.

Димитър Пенев малко преди Коледа през 2025 г.
Проблемът със сърцето на старта на 2026 г. сложи край на истинска ера в българския спорт.

През 2025 г. Стратега празнува 80-годишнината си.

Димитър Пенев с тортата за 80-ия си.рожден ден.
Димитър Душков Пенев е роден на 12 юли 1945 г.. Наричан е по прякор Пената. Той е една от най-значимите фигури в историята на българския футбол.

Клубна легенда на ЦСКА София, играл също и в Локомотив София. Има общо 364 мача и 25 гола в А група. По време на 15-годишната си състезателна кариера печели 13 трофея. Два пъти е обявяван за Футболист № 1 на България. С националния отбор участва на три световни първенства.

Като помощник-треньор и старши треньор на ЦСКА печели общо 12 трофея. Като селекционер на България извежда отбора до бронзовите медали на световното първенство в САЩ'94. Обявен за треньор №1 на ХХ век на България.

Екипът на "24 часа" изказва съболезнования на семейството и близките му! И на всички българи, обичащи великия Димитър Пенев!

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

Димитър Пенев малко преди Коледа през 2025 г.
