Вятър до 70 км/ч е духал в Монтанско, дърво падна върху кола

Вятър с пориви до 20 метра в секунда причини щети в Монтанско. СНИМКА: Pixabay

Вятър със скорост до 70 км/ч е духал в петък в област Монтана. Най-силни пориви са регистрирани във Вършец – 20 метра в секунда, а в Монтана – 17 метра в секунда. Днес силата на вятъра е около 14 метра в секунда, съобщи дежурният в Хидрометеорологичната станция в Монтана, цитиран от БТА.

От ОД на МВР съобщиха, че от силния вятър към 16,15 ч в петък в село Бързия дърво е паднало върху автомобил. При инцидента няма пострадали хора, причинени са материални щети на колата.

Вероятно от силния вятър се е стигнало до запалване на комин в блок в Монтана, при което има опушени стени, паднала мазилка и орнаменти в жилища на шестия етаж на сградата. След намесата на огнеборците пожарът в блока е предотвратен, уточниха от полицейската дирекция.

