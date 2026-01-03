Момиченце е първото бебе за 2026 г., родено в разградската болница

Първото бебе за 2026 г., родено в разградската болница, е момиченце, съобщи БТА, като се позова на началника на Отделението по акушерство и гинекология към Многопрофилната болница за активно лечение (МБАЛ) „Св. Иван Рилски" в града д-р Василена Манолова.

То е проплакало на 2 януари в 6,50 ч. Пеленачето тежи 2,800 кг и е с ръст 49 см. Майката се казва Гиргина Петрова и е от село Ясеновец. Новороденото е третото ѝ дете, то ще носи името Лейля.

„Момиченцето е в добро общо състояние, а раждането премина напълно нормално и без усложнения. Пожелавам здраве на майката и детето, и успешна година за всички", каза д-р Манолова.

Тя заяви, че последните за 2025 г. бебета – две момчета и момиченце, са родени на 30 декември. Две от ражданията са били чрез цезарово сечение, а едното е извършено по естествен път. Майката на момиченцето, което ще е с името Виктория, е от Разград, а другите две родилки са от Езерче и Ясеновец.

Общо 152 бебета са се родили в разградската болница през изминалата година, посочи д-р Манолова.