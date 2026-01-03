Радарна мрежа на пристанищен терминал в Балчик изграждат с евросредства

Радарна мрежа на пристанищен терминал в Балчик, предоставяне на топъл обяд на над 1400 нуждаещи се, образователни дейности за над 1500 деца и ученици, инвестиции в 66 предприятия в област Добрич и др. са реални измерения на одобрени проекти по програмите на Европейския съюз за периода 2021–2027 г., съобщи Геновева Друмева, управител на Областния информационен център в Добрич.

Програмите със споделено управление, съфинансирани от Европейския съюз 2021-2027 г., са подкрепили в област Добрич 147 проекта на обща стойност 247,9 млн. лв., като 206,1 млн. лв. са безвъзмездно финансиране (БФП), добавят от центъра.

От тях 94 проекта за 186,4 млн. лв. БФП са стартирали през тази година. Водещо място по размер на договорените средства заема програма „Околна среда" 2021-2027 с 118,4 млн. лв.

БФП за подобряване на инфраструктурата в агломерациите Добрич, Балчик, Каварна и курорта „Албена", както и за изграждане на системи за разделно събиране на отпадъци в Добрич, Тервел и Шабла.

Програма „Развитие на регионите 2021-2027" ще финансира с 52,8 млн. лв. ремонта на близо 30 км третокласни пътища в община Генерал Тошево. Програма „Развитие на човешките ресурси 2021-2027" подкрепя с 15,9 млн. лв. проекти за подобряване на условията на труд, осигуряване на заетост на хора в неравностойно положение и предоставяне на интегрирани здравно-социални услуги на деца и възрастни.

Програма "Храни и основно материално подпомагане" финансира с 1,8 млн. лв. проектите на всички общини за предоставяне на топъл обяд на над 1400 нуждаещи се в област Добрич.

Бизнесът в областта е подписал договори за 10,4 млн. лв. БФП, осигурени от програма „Конкурентоспособност и иновации в предприятията" 2021-2027 за повишаване на конкурентоспособността на 66 предприятия чрез инвестиции в производството, разработване и внедряване на иновации.

Програма „Образование" 2021-2027 подкрепя с 3,5 млн. лв. БФП интеркултурни образователни дейности за над 1500 деца и ученици от областта и дуално обучение в две професионални гимназии. Програма „Транспортна свързаност" 2021-2027 е осигурила 1,1 млн. лв. за радарна мрежа на пристанищен терминал Балчик.

Близо 400 хил. лв. е предоставила програма „Морско дело, рибарство и аквакултури" 2021-2027 за прекратяване на риболовните дейности на 5 плавателни съда. С подкрепата на програма „Техническа помощ" 2021-2027 г., екипът на Областен информационен център - Добрич ще продължи да предоставя безплатна експертна информация за възможностите за финансиране с европейски средства на потенциалните бенефициенти.

От началото на 2014 година до декември 2025 г. в област Добрич са одобрени проекти за над 652 млн. лв., от които над 500 млн. лв. или 77% са безвъзмездна финансова помощ, казват още от центъра. Област Добрич се нарежда на второ място в Североизточния регион след Варна по постигнати резултати, 90% от договореното вече е изплатено.