Стоичков за Пената: Патриархът на футбола ни! Човекът, който ни направи четвърти в света!

Великан! Най-великият! Патриархът на футбола ни! Човекът, който ни направи четвърти в света! Това написа Христо Сточиков във фейсбук след новината за смъртта на легендарният футболист и треньор номер едно на България за ХХ век Димитър Пенев.

"Човекът, който изгради десетки от нас като личности и спортисти! Почивай в мир, Старши! Никога няма да бъдеш забравен!", пише още Стоичков.