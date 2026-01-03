На 15 сигнала за поражения от вятъра са реагирали в пожарната само до обяд

Екипите на Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението" (ГДПБЗН) са участвали в отработването на 15 сигнала, свързани с метеорологичната обстановка, за периода от 00,00 до 11,30 ч на 3 януари, съобщиха от ГДПБЗН.

Екипите на пожарната са реагирали на 4 сигнала във Враца за отстраняване на дървета, паднали камъни на пътното платно и надвиснали слънчеви панели, на шест сигнала за отстраняване на дървета в София-град, и по един за отстраняване на дърво в София-област, Габрово, Видин, Варна и Шумен.

По-рано днес от Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението" публикуваха съвети към гражданите във връзка с предупреждението за силен вятър в някои области на страната. Не стойте на открито, има опасност от падащи предмети, съветват от пожарната.

За 3 януари от Националния институт по метеорология и хидрология (НИМХ) е издаден жълт код за силен вятър за територии на областите Бургас, Варна, Видин, Враца, Велико Търново, Габрово, Добрич, Кърджали, Ловеч, Монтана, Софийска, София, Хасково и Ямбол, посочват ГДПБЗН на своята фейсбук страница.

Снощи във Враца поривите надхвърлиха 120 км/ч. и причиниха сериозни щети. Има десетки паднали стълбове и жици, съобщи във Фейсбук кметът на града Калин Каменов.

Заради поривите на вятъра до момента има 45 сигнала за паднали клони и дървета в София и 15 сигнала за паднали огради на строителни обекти, съобщиха от пресцентъра на Столичната община.

По-рано днес от пресцентъра на МВР информираха за трагичен инцидент с паднало дърво върху движещ се автомобил на Витоша, при който е загинала жена, пътувала със семейството си. Другите хора в колата не са пострадали, припомня БТА.