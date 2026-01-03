ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

"Лудогорец" се събира в Турция за подготовка

Наследството на кукерите оживя във Велико Търново (снимки)

Дима Максимова

[email protected]

Кукерското дефиле, тръгнало от Самоводската чаршия, преминало през Стария град и завършило пред сградата на Общината. Снимка: Община Велико Търново

Кукери за пръв път бяха голямата атракция във Велико Търново. В продължение на два дни една от най-старите и автентични български сурвакарски групи представи древни и мистични обреди, характерни за Сурва.

Кукерите от село Мещица зарадваха хиляди жители и гости на Старата столица. Пред крепостта Царевец снощи те наричаха за здрава, чиста и благодатна година. С чанове, звънци, огнени факли и танци край жарава сурвакарите прогонваха злото и отправяха молитва за благодат и здраве.

На много голям интерес се радваше и кукерското дефиле, тръгнало от Самоводската чаршия, преминало през Стария град и завършило пред сградата на Общината.

Събитието, организирано от Община Велико Търново, даде старт на културния календар на Велико Търново за 2026-а година.

