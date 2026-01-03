ЦСКА за Димитър Пенев: Горди сме, че той бе един от нас

ЦСКА и България са в траур: Отиде си великият Димитър Пенев.Горди сме, че той бе един от нас. Че беше нашият пример, нашият вдъхновител, нашият герой. Че беше нашият Чичо Митко. Това пишат от ЦСКА във фейсбук след новината за смъртта на легендарният футболист и треньор номер едно на България за ХХ век Димитър Пенев.

Армейци,

С огромна тъга и непрежалима мъка ви информираме за кончината на Димитър Пенев. Днес (3 януари 2026 г.) той ни напусна на 80-годишна възраст. Губим едно от най-великите имена в историята на ЦСКА, на българския футбол и на България... Сърцата ни кървят, а болката ни е неутешима.

Горди сме, че той бе един от нас. Че беше нашият пример, нашият вдъхновител, нашият герой. Че беше нашият Чичо Митко.

Той ще остане завинаги в историята не само с великия си футболен път. Той бе баща и утеха за всички нас, упование и верен другар в трудните моменти и неизчерпаем извор на позитивна енергия за всички, които имаха привилегията да се докоснат до него. Единствен и неповторим – великият Димитър Пенев винаги ще е до нас – в спомените, в ежедневието, в мислите ни!

Стратега завинаги ще остане символ на червената идея – като футболист и като треньор. С екипа на ЦСКА той изигра 329 мача, спечели 7 шампионски титли на България и 5 Купи на Съветската армия, а два пъти бе избран за Футболист №1 на страната.

Като треньор и помощник-треньор Димитър Пенев е част от едни от най-славните европейски вечери в историята на ЦСКА – отстраняването на Нотингам Форест и Ливърпул и достигането до полуфинал за КЕШ през 1982 г., както и полуфинала за КНК през 1989 г.

Върхът в треньорската му кариера остава незабравимото лято на 1994 г., когато изведе националния отбор на България до историческото четвърто място на Световното първенство в САЩ – постижение, което завинаги ще го нареди сред най-великите.

Димитър Пенев бе обявен за треньор №1 на България за ХХ век, носител на орден „Стара планина" – първа степен и почетен гражданин на София.

Нека днес сведем глава за бащата на ЦСКА.

Нека да кажем огромно: Благодаря!

Светъл ти път, великане!

Никога няма да те забравим!

Димитър Пенев, завинаги един от нас!

ЦСКА изказва искрени съболезнования на семейството, близките и приятелите на Димитър Пенев. Съболезнования на цялата „червена" общност и на футболна България.

ЦСКА изказва искрени съболезнования на семейството, близките и приятелите на Димитър Пенев. Съболезнования на цялата „червена" общност и на футболна България.

Ще информираме своевременно за датата, часа и мястото на поклонението пред Димитър Пенев.

Стратега е издъхнал малко преди обед на днешния тъжен 3 януари 2026 г. Голямото сърце на огромния Димитър Пенев е спряло. Лекарите не са имали възможност да направят нищо. Пената, извел България до най-големия успех във футболната история - четвъртото място в света през 1994 г., е бил в болница преди 10-ина дни, но се е прибрал у дома преди празниците.