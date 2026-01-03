Терзиев за Пената: София и България губят една истинска легенда

"С дълбока скръб научих за кончината на Димитър Пенев – една от най-големите легенди в историята на българския футбол и Почетен гражданин на София", се казва в съболезнованията на кмета Васил Терзиев по повод смъртта на легендарния треньор.

"Димитър Пенев беше не само изключителен футболист и треньор, но и символ на професионализъм, характер и национална гордост. Като треньор той изведе българския национален отбор до най-големия успех в историята ни – четвъртото място на Световното първенство през 1994 година, момент, който обедини цяла България и остава завинаги в националната ни памет.

С приноса си към спорта и с неповторимия си човешки стил той вдъхнови поколения български футболисти и фенове. Неговите крилати фрази ще останат завинаги с нас – като част от българския футболен фолклор и от общата ни памет.

София и България губят една истинска легенда.

Изказвам искрени съболезнования на семейството, близките му и на цялата спортна общност.

Поклон пред паметта му", завършва Терзиев.

Стратега е издъхнал малко преди обед на днешния тъжен 3 януари 2026 г. Голямото сърце на огромния Димитър Пенев е спряло. Лекарите не са имали възможност да направят нищо. Пената, извел България до най-големия успех във футболната история - четвъртото място в света през 1994 г., е бил в болница преди 10-ина дни, но се е прибрал у дома преди празниците.