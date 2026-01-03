Стилиян Петров за Пената: Благодарим ти, тренер, за дълбокото и трайно влияние върху българския футбол

Почивай в мир, тренер. Благодарим ти, тренер, за дълбокото и трайно влияние върху българския футбол. Това написа във фейсбук Стилиян Петров след новината за кончината на легендарният футболист и треньор номер едно на България за ХХ век Димитър Пенев.

"С непоколебимата си вяра, напътствията и рядката си способност да виждаш потенциал, Димитър Пенев се превърна в солидната опора зад невероятното пътуване на много от нас по пътя към това да станем лидери и футболисти от най-висока класа.

Чрез своята харизма ти ни научи, че вярата в другите може да предизвика изключителни трансформации. Ти създаде среда, в която увереността винаги процъфтяваше. Много от нас постигнаха впечатляващо развитие и отлични успехи в България и по света, вдъхновявайки не само нас, но и цялата нация", пише още Петров. Почивай в мир, тренер 🙏🏼❤️ С непоколебимата си вяра, напътствията и рядката си способност да виждаш потенциал, Димитър... Публикувахте от Stiliyan Petrov в Събота, 3 януари 2026 г.

Стратега е издъхнал малко преди обед на днешния тъжен 3 януари 2026 г. Голямото сърце на огромния Димитър Пенев е спряло. Лекарите не са имали възможност да направят нищо. Пената, извел България до най-големия успех във футболната история - четвъртото място в света през 1994 г., е бил в болница преди 10-ина дни, но се е прибрал у дома преди празниците.