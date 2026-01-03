ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

"Лудогорец" се събира в Турция за подготовка

Димитър Бербатов за Пената: Сърцето ми плаче за теб! Беше ми втори баща! Обичам те!

Димитър Бербатов и Димитър Пенев КАДЪР: Инстаграм/berbo9

Почивай в мир, старши! Сърцето ми плаче за теб! Ти беше първият, който ми подаде ръка и ми отвори пътя в професионалния футбол. Това написа в своя фейсбук публикация Димитър Бербатов след новината за смъртта на легендарният футболист и треньор номер едно на България за ХХ век Димитър Пенев.

"Повярва в мен, когато самият аз се съмнявах. Колко хубави моменти имахме на терена и извън него. Ти беше и завинаги ще си останеш най-великият български треньор.

Беше като втори баща не само за мен, но и за много млади момчета, с които тепърва прохождахме във футбола, и винаги беше до нас, когато имахме нужда.

Името ти ще живее вечно!

Обичам те", пише още Бербатов.  

Стратега е издъхнал малко преди обед на днешния тъжен 3 януари 2026 г. Голямото сърце на огромния Димитър Пенев е спряло. Лекарите не са имали възможност да направят нищо. Пената, извел България до най-големия успех във футболната история - четвъртото място в света през 1994 г., е бил в болница преди 10-ина дни, но се е прибрал у дома преди празниците.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

Димитър Бербатов и Димитър Пенев КАДЪР: Инстаграм/berbo9

