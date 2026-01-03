18 групи дефилират на кукерския фестивал в Благоевград.

Хиляди кукери в традиционни и атрактивни костюми ще дефилират в центъра на Благоевград в неделя, 4 януари.

В тазгодишното издание на „Фестивал на сурвакарските игри" участие са заявили 17 местни групи и една гостуваща от Петрич, които ще представят характерни за района обичаи и ритуали. Звън на чанове, динамични композиции и умело пресъздаване на древни традиции ще превърнат главната пешеходна улица „Тодор Александров" и площад „Георги Измирлиев" в своеобразна сцена на живото наследство, предавано и съхранявано от поколенията.

Фестивалът ще обедини участници от различни възрасти – от деца, които за първи път стъпват по пътя на традициите, до възрастните, съхраняващи и предаващи вековните обичаи. В празникът ще се включат както мъже, така и жени, като всяка група ще представи своята уникална визия и стил.

Дефилето започва в 10:00 часа от Съдебната палата и ще продължи към площад „Георги Измирлиев".

📌 Групите ще преминат в ред, определен чрез предварително теглен жребий. Групата от Петрич ще се включи в дефилето според часа на нейното пристигане в Благоевград.

Компетентно жури ще отличи най-добрите изпълнения в различни категории, като оцени автентичност, визия и сценично присъствие. Фестивалът е част от празничната програма на Община Благоевград по повод Коледно-новогодишните празници. Събитието се организира от Община Благоевград, по проект с финансовата подкрепа на Европейския съюз.