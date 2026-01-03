"Левски": Димитър Пенев остави наследство, което надхвърля клубните граници

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

От "Левски" също изразиха скръбта си след смъртта на иконата на българския футбол.

"Днес на 80-годишна възраст ни напусна легендата на българския футбол Димитър Пенев.

ПФК "Левски" изказва искрени съболезнования на семейството и близките му, както и на ПФК "ЦСКА" и цялата футболна общност.

Димитър Пенев остава една от най-значимите фигури в историята на българския футбол – като футболист и треньор. Под негово ръководство през 1994 година България постига най-големия си успех на световната сцена – четвърто място в света на първенството в САЩ.

Двукратен Футболист №1 на България, с 90 мача за националния отбор, а през 1996 година обявен и за Треньор №1 на България за ХХ век.

Димитър Пенев остави наследство, което надхвърля клубните граници. Поклон пред паметта му!", написаха от "Герена".