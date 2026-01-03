Красимир Балъков за Димитър Пенев: Несравним!

Несравним! Това написа във фейсбук Красимир Балъков след новината за кончината на легендарният футболист и треньор номер едно на България за ХХ век Димитър Пенев.
"Отиде си един от моите учители и ментори! Човек, който винаги е бил за мен еталон на доброта, такт и невероятен усет за футбола!
Умееше да вижда таланта и да дава път за развитие!
Името му остава изписано със златни букви в историята на българския футбол!
Загубата е огромна!", пише още Балъков.
Стратега е издъхнал малко преди обед на днешния тъжен 3 януари 2026 г. Голямото сърце на огромния Димитър Пенев е спряло. Лекарите не са имали възможност да направят нищо. Пената, извел България до най-големия успех във футболната история - четвъртото място в света през 1994 г., е бил в болница преди 10-ина дни, но се е прибрал у дома преди празниците.