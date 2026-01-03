ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

"Лудогорец" се събира в Турция за подготовка

Красимир Балъков за Димитър Пенев: Несравним!

Димитър Пенев и Красимир Балъков КАДЪР: Фейсбук/Krassimir Balakov

Несравним! Това написа във фейсбук Красимир Балъков след новината за кончината на легендарният футболист и треньор номер едно на България за ХХ век Димитър Пенев.

"Отиде си един от моите учители и ментори! Човек, който винаги е бил за мен еталон на доброта, такт и невероятен усет за футбола!

Умееше да вижда таланта и да дава път за развитие!

Името му остава изписано със златни букви в историята на българския футбол!

Загубата е огромна!", пише още Балъков. 

Стратега е издъхнал малко преди обед на днешния тъжен 3 януари 2026 г. Голямото сърце на огромния Димитър Пенев е спряло. Лекарите не са имали възможност да направят нищо. Пената, извел България до най-големия успех във футболната история - четвъртото място в света през 1994 г., е бил в болница преди 10-ина дни, но се е прибрал у дома преди празниците.

Димитър Пенев и Красимир Балъков КАДЪР: Фейсбук/Krassimir Balakov

