Красимир Балъков за Димитър Пенев: Несравним!

Несравним! Това написа във фейсбук Красимир Балъков след новината за кончината на легендарният футболист и треньор номер едно на България за ХХ век Димитър Пенев.

"Отиде си един от моите учители и ментори! Човек, който винаги е бил за мен еталон на доброта, такт и невероятен усет за футбола!

Умееше да вижда таланта и да дава път за развитие!

Името му остава изписано със златни букви в историята на българския футбол!

🤍 Отиде си един от моите учители и ментори! Човек, който винаги е бил за мен еталон на доброта, такт и невероятен усет... Публикувахте от Krassimir Balakov в Събота, 3 януари 2026 г.

Стратега е издъхнал малко преди обед на днешния тъжен 3 януари 2026 г. Голямото сърце на огромния Димитър Пенев е спряло. Лекарите не са имали възможност да направят нищо. Пената, извел България до най-големия успех във футболната история - четвъртото място в света през 1994 г., е бил в болница преди 10-ина дни, но се е прибрал у дома преди празниците.