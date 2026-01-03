ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

"Лудогорец" се събира в Турция за подготовка

От първия отбор на Пената "Локо" (Сф): Никога няма да те забравим, чичо Митко!

1688
Димитър Пенев

От "Локомотив" (София), който е първият отбор в кариерата на футболист на починалия днес легендарен Димитър Пенев, го изпратиха със следните думи:

България скърби: напусна ни големият Димитър Пенев!

Днес преди обяд тъжна вест покоси цялата футболна общественост – легендата Димитър Пенев си отиде от този свят на 80-годишна възраст.

Юноша на „Локомотив", Пената влиза в първия отбор през 1962 година, а през 1964-та става шампион на България с червено-черната фланелка. Избран е два пъти за Футболист №1 на България и печели общо още 10 титли и 9 купи на страната като футболист и треньор. С него начело националният отбор на България постига най-големия успех в историята си – 4-то място на Световното първенство в САЩ през 1994 година. Заслужено е награден с приза „Треньор на века".

„Винаги, когато се прибирам в Мировяне, минавам покрай стадион „Локомотив". Не забравям откъде съм тръгнал", споделя Пенев в свое интервю преди години. И ние никога няма да те забравим, чичо Митко!

„Локомотив" (София) изказва искрени съболезнования на семейството, близките и приятелите на Димитър Пенев!

Димитър Пенев

