ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

"Лудогорец" се събира в Турция за подготовка

Времето София 13° / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/index.php/bulgaria/article/22018172 www.24chasa.bg

Спортното министерство: Днес българският футбол загуби една от най-големите си легенди

1976
Димитър Пенев КАДЪР: Фейсбук/Министерство на младежта и спорта

Днес българският футбол загуби една от най-големите си легенди.

Това написаха във фейсбук от министерство на младежта и спорта след новината за кончината на легендарният футболист и треньор номер едно на България за ХХ век Димитър Пенев.

Ето какво още пишат от там: 

Отиде си Димитър Пенев – човекът, който накара цяла България да мечтае, да вярва и да се гордее.

Като футболист той беше лидер и боец на терена, символ на сила, характер и отдаденост, уважаван от съотборници и съперници.

Със същото голямо сърце и любов към играта по-късно застана и край тъчлинията, но като треньор. Под негово ръководство националният ни отбор достигна най-високия си връх и завинаги вписа името на България в световната футболна история.

Димитър Пенев бе обичан и почитан от всички, защото бе истински.

Поклон пред паметта му.

Съболезнования на близките, семейството и всички, които го носеха в сърцето си.

Димитър Пенев КАДЪР: Фейсбук/Министерство на младежта и спорта

Днес българският футбол загуби една от най-големите си легенди. Отиде си Димитър Пенев – човекът, който накара цяла...

Публикувахте от Министерство на младежта и спорта в Събота, 3 януари 2026 г.

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Животът

Последно от

Мама 24

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Предвестник: 2026-а – България на две скорости (Видео)