Спортното министерство: Днес българският футбол загуби една от най-големите си легенди

Днес българският футбол загуби една от най-големите си легенди.
Това написаха във фейсбук от министерство на младежта и спорта след новината за кончината на легендарният футболист и треньор номер едно на България за ХХ век Димитър Пенев.
Ето какво още пишат от там:
Отиде си Димитър Пенев – човекът, който накара цяла България да мечтае, да вярва и да се гордее.
Като футболист той беше лидер и боец на терена, символ на сила, характер и отдаденост, уважаван от съотборници и съперници.
Със същото голямо сърце и любов към играта по-късно застана и край тъчлинията, но като треньор. Под негово ръководство националният ни отбор достигна най-високия си връх и завинаги вписа името на България в световната футболна история.
Димитър Пенев бе обичан и почитан от всички, защото бе истински.
Поклон пред паметта му.
Съболезнования на близките, семейството и всички, които го носеха в сърцето си.
