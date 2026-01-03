Спортното министерство: Днес българският футбол загуби една от най-големите си легенди

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Днес българският футбол загуби една от най-големите си легенди.

Това написаха във фейсбук от министерство на младежта и спорта след новината за кончината на легендарният футболист и треньор номер едно на България за ХХ век Димитър Пенев.

Ето какво още пишат от там:

Отиде си Димитър Пенев – човекът, който накара цяла България да мечтае, да вярва и да се гордее.

Като футболист той беше лидер и боец на терена, символ на сила, характер и отдаденост, уважаван от съотборници и съперници.

Със същото голямо сърце и любов към играта по-късно застана и край тъчлинията, но като треньор. Под негово ръководство националният ни отбор достигна най-високия си връх и завинаги вписа името на България в световната футболна история.

Димитър Пенев бе обичан и почитан от всички, защото бе истински.

Поклон пред паметта му.

Съболезнования на близките, семейството и всички, които го носеха в сърцето си.