Постоянен арест за 42-годишен съсякъл с брадва брат си в с. Глогово

Съдът в Ловеч Снимка: Архив

Окръжният съд в Ловеч остави за постоянно в ареста задържания за убийството на брат си в тетевенското село Глогово, съобщиха от пресцентъра на съда. Определението на Ловешкия окръжен съд подлежи на обжалване пред Апелативен съд – Велико Търново.

Извършителят – К.М., на 42 г., е умъртвил брат си – П.М., 44 г., в новогодишната нощ малко след 2,30 ч чрез удари с брадва в областта на главата. Пострадал е и племенникът на К.М., който е настанен в болница за лечение.

Разпитани са свидетели, иззети са веществени доказателства и е назначена съдебномедицинска експертиза, която да определи причините за смъртта на мъжа.

Окръжната прокуратура в Ловеч привлече в качеството му на обвиняем по-младия мъж и го задържа за 72 часа. Предстои да му бъде назначена съдебна психолого-психиатрична експертиза, припомня БТА.

