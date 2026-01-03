"Славия" за Пената: Отиде си една от най-значимите фигури в историята на българския футбол

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

"Славия" също почете паметта на легендарния за футбола ни Димитър Пенев, който почина днес на 80 години.

"Отиде си легендарният Димитър Пенев. Той е една от най-значимите фигури в историята на българския футбол. Постигнал големи успехи както като футболист, така и като треньор.

Връх в кариерата му е четвъртото място на Световното първенство в САЩ през 1994 година. Обявен е за треньор номер 1 на 20-ти век на България.

Награден с орден "Стара Планина" - първа степен и почетен гражданин на София. Всички в "Славия" изказват искрени съболезнования на близките и приятелите на Димитър Пенев! Поклон пред светлата му памет!", написаха в официалния сайт на "белите".