"Славия" за Пената: Отиде си една от най-значимите фигури в историята на българския футбол

"Славия" също почете паметта на легендарния за футбола ни Димитър Пенев, който почина днес на 80 години.
"Отиде си легендарният Димитър Пенев. Той е една от най-значимите фигури в историята на българския футбол. Постигнал големи успехи както като футболист, така и като треньор.
Връх в кариерата му е четвъртото място на Световното първенство в САЩ през 1994 година. Обявен е за треньор номер 1 на 20-ти век на България.
Награден с орден "Стара Планина" - първа степен и почетен гражданин на София. Всички в "Славия" изказват искрени съболезнования на близките и приятелите на Димитър Пенев! Поклон пред светлата му памет!", написаха в официалния сайт на "белите".