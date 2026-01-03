ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

"Лудогорец" се събира в Турция за подготовка

"Славия" за Пената: Отиде си една от най-значимите фигури в историята на българския футбол

ДИМИТЪР ПЕНЕВ

"Славия" също почете паметта на легендарния за футбола ни Димитър Пенев, който почина днес на 80 години.

"Отиде си легендарният Димитър Пенев. Той е една от най-значимите фигури в историята на българския футбол. Постигнал големи успехи както като футболист, така и като треньор.

Връх в кариерата му е четвъртото място на Световното първенство в САЩ през 1994 година. Обявен е за треньор номер 1 на 20-ти век на България.

Награден с орден "Стара Планина" - първа степен и почетен гражданин на София. Всички в "Славия" изказват искрени съболезнования на близките и приятелите на Димитър Пенев! Поклон пред светлата му памет!", написаха в официалния сайт на "белите".

