Засякоха над 1200 л нелегален алкохол в склад край Садово

Собственикът ще трябва да плати глоба от 3000 лв.

1262,7 литра етилов алкохол, който не е описан в дневника на наличностите, откриха митнически инспектори в данъчен склад в село Моминско край Садово. Проверката е извършена в периода 11-и - 13 ноември м. г. и в резултат на дружеството собственик е наложена санкция от 3000 лв.

Наказателното постановление е обжалвано, но вече потвърдено от Районния съд в Асеновград, защото не става дума за маловажен случай. "Поначало обществената опасност на този вид нарушения е определена от законодателя като висока, тъй като същите представляват неизпълнение на задължения към държавата при осъществяване на финансовата й дейност", е записано в съдебното решение.

То не е окончателно и подлежи на обжалване пред административните магистрати в Пловдив.