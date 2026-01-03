"Лудогорец": Димитър Пенев завинаги ще остане символ на незабравимите успехи, които обединяваха цяла България

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

С дълбока скръб в "Лудогорец" приехме новината за кончината на великия Димитър Пенев.

Отиде си една от най-големите легенди на българския футбол – изключителен играч, треньор и личност, оставил незаличима следа в историята на спорта ни. Името на Димитър Пенев завинаги ще остане символ на незабравимите успехи, които обединяваха цяла България.

В този тежък момент изказваме най-искрени съболезнования на семейството, близките и всички в армейската общност, които го обичаха и уважаваха. Поклон пред светлата му памет", написаха от шампиона на България.