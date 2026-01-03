Към момента няма отменени полети от и до летище "Васил Левски" в София заради силния вятър, тъй като той не е хоризонтален и не пречи на излитането и кацането, съобщиха за БТА от "Полетна информация" на летището.

За 3 януари от Националния институт по метеорология и хидрология (НИМХ) е издаден жълт код за силен вятър за територии на областите Бургас, Варна, Видин, Враца, Велико Търново, Габрово, Добрич, Кърджали, Ловеч, Монтана, Софийска, София, Хасково и Ямбол, посочват от ГДПБЗН на своята фейсбук страница.