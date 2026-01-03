ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Владимир Зографски мина квалификацията в Инсбрук, ...

Времето София 13° / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/22018392 www.24chasa.bg

Няма отменени полети от и до летище "Васил Левски" в София заради силния вятър

1940
Летище "Васил Левски" - София Снимка: Архив

Към момента няма отменени полети от и до летище "Васил Левски" в София заради силния вятър, тъй като той не е хоризонтален и не пречи на излитането и кацането, съобщиха за БТА от "Полетна информация" на летището.

За 3 януари от Националния институт по метеорология и хидрология (НИМХ) е издаден жълт код за силен вятър за територии на областите Бургас, Варна, Видин, Враца, Велико Търново, Габрово, Добрич, Кърджали, Ловеч, Монтана, Софийска, София, Хасково и Ямбол, посочват от ГДПБЗН на своята фейсбук страница.

Летище "Васил Левски" - София Снимка: Архив

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Регионални

Последно от

Мама 24

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Предвестник: 2026-а – България на две скорости (Видео)