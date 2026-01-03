Джони Велинов: Човечността бе това, което правеше Димитър Пенев истински велик!

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Големият български вратар Георги Велинов-Джони, който игра под ръководството на Димитър Пенев в ЦСКА, изказа скръбта си след смъртта на Пената:

"Днес си отиде не просто голямо име от българския футбол, а човек, когото имах честта да нарека приятел.

Пената беше личност с рядка сила – да вижда таланта там, където другите още не го забелязват, и да вярва в хората дори преди те сами да повярват в себе си.

Футболът беше неговият живот, но човечността му беше това, което го правеше истински велик. Остави следа в поколения играчи и в съдбите на много хора, включително и в моята.

За мен беше чест да го познавам и да споделям моменти с него.

Ще го помня с усмивка, уважение и благодарност.

Съболезнования на семейството и близките.

Поклон пред светлата му памет."