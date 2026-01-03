16 са шофирали след употреба на алкохол, 10 - под въздействие на наркотици

През изминалото денонощие са установени 16 шофьори, качили се зад волана след употреба на алкохол – шест от тях са шофирали след употреба на алкохол от 0,5 до 1,2 промила, а 10 са управлявалите с над 1,2 на 1000, един е отказал тестване, показват междинните резултати от специализираната полицейска операция, публикувани на сайта на МВР.

Под въздействие на наркотични вещества или техни аналози са засечени да шофират 10 шофьори. Трима пък са отказали да бъдат тествани.

В рамките на специализираната полицейска операция са проверени общо 13 423 моторни превозни средства. Извършен е контрол на 15 130 водачи и пътници. Съставени са 3313 фиша и 405 акта за установени административни нарушения, посочват от МВР.

През изминалата година са загинали 456 души, а 8281 са ранени при 6647 катастрофи, съобщиха от Министерството на вътрешните работи на сайта си. Трима души са загинали, а девет са ранени при девет катастрофи в последния ден на 2025 г.