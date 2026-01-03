ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Владимир Зографски мина квалификацията в Инсбрук, ...

Времето София 13° / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/index.php/bulgaria/article/22018651 www.24chasa.bg

16 са шофирали след употреба на алкохол, 10 - под въздействие на наркотици

1296
Дрегер за наличие на алкохол СНИМКА: Архив

През изминалото денонощие са установени 16 шофьори, качили се зад волана след употреба на алкохол – шест от тях са шофирали след употреба на алкохол от 0,5 до 1,2 промила, а 10 са управлявалите с над 1,2 на 1000, един е отказал тестване, показват междинните резултати от специализираната полицейска операция, публикувани на сайта на МВР.

Под въздействие на наркотични вещества или техни аналози са засечени да шофират 10 шофьори. Трима пък са отказали да бъдат тествани.

В рамките на специализираната полицейска операция са проверени общо 13 423 моторни превозни средства. Извършен е контрол на 15 130 водачи и пътници. Съставени са 3313 фиша и 405 акта за установени административни нарушения, посочват от МВР.

През изминалата година са загинали 456 души, а 8281 са ранени при 6647 катастрофи, съобщиха от Министерството на вътрешните работи на сайта си. Трима души са загинали, а девет са ранени при девет катастрофи в последния ден на 2025 г.

Дрегер за наличие на алкохол СНИМКА: Архив

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Животът

Последно от

Мама 24

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Предвестник: 2026-а – България на две скорости (Видео)