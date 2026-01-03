Премиерът Желязков за кончината на Димитър Пенев: Остава пример за бъдещите поколения

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Премиерът Росен Желязков изказва най-искрените си съболезнования на семейството и близките на великия Димитър Пенев, който си отиде днес на 80-годишна възраст, съобщиха от Министерския съвет на фейсбук страницата си.

България загуби една от най-ярките си и обичани личности в спорта. Името на легендата на българския футбол е завинаги записано на най-славната страница от футболната ни история – като треньорът, извел националния отбор на България до историческото четвърто място на Световното първенство през 1994 година, отбелязва министър-председателят Желязков.

Премиерът е убеден, че с неговия професионализъм, всеотдайност и човечност Димитър Пенев остава пример и вдъхновение за бъдещите поколения.

Поклон пред светлата му памет, се казва в поста на Министерския съвет.