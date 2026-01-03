Сбогуваме се с Димитър Пенев в понеделник на националния стадион

Палят свещи и оставят цветя в памет на Стратега на входа на стадион "Българска армия" още от днес

България се сбогува с великия треньор, футболист и човек Димитър Пенев на 5 януари на Националния стадион "Васил Левски", а още от днес ще се палят свещи и оставят цветя в памет на Стратега на входа на стадион "Българска армия", на който минаха голяма част от дните на Пената. Това обявиха от футболния ЦСКА.

"Поклонението пред великия Димитър Пенев ще се състои на 5 януари (понеделник) от 10:00 ч. на Националния стадион „Васил Левски“. Най-големият български треньор и легендарен футболист ни напусна днес (3 януари 2025 г.) на 80-годишна възраст.

Още днес (3 януари) след 20:00 ч. пред централния вход на ст. „Българска армия“ ще бъде оформен възпоменателен кът в памет на Димитър Пенев, където всеки ще може да го почете с цветя, да запали свещ или да остави предмет за спомен", съобщиха от клуба.

В първите дни на 2026 г. българският спорт осиротя и никога повече няма да е същият. На 3 януари на 80-годишна възраст почина легендарният футболист и треньор номер едно на България за ХХ век Димитър Пенев.

Стратега е издъхнал малко преди обед на днешния тъжен 3 януари 2026 г. Голямото сърце на огромния Димитър Пенев е спряло. Лекарите не са имали възможност да направят нищо. Пената, извел България до най-големия успех във футболната история - четвъртото място в света през 1994 г., е бил в болница преди 10-ина дни, но се е прибрал у дома преди празниците.

Проблемът със сърцето на старта на 2026 г. сложи край на истинска ера в българския спорт.

През 2025 г. Стратега празнува 80-годишнината си.

Димитър Душков Пенев е роден на 12 юли 1945 г.. Наричан е Пената. Той е една от най-значимите фигури в историята на българския футбол.

Клубна легенда на ЦСКА София, играл също и в Локомотив София. Има общо 364 мача и 25 гола в А група. По време на 15-годишната си състезателна кариера печели 13 трофея. Два пъти е обявяван за Футболист № 1 на България. С националния отбор участва на три световни първенства.

Като помощник-треньор и старши треньор на ЦСКА печели общо 12 трофея. Като селекционер на България извежда отбора до бронзовите медали на световното първенство в САЩ'94. Обявен за треньор №1 на ХХ век на България.

Най-големите във футбола ни, футболният съюз, ЦСКА, "Левски", още редица клубове, както и представители на държавната власт споделиха болката си от загубата на Стратега.

Екипът на "24 часа" изказва съболезнования на семейството и близките му! И на всички българи, обичащи великия Димитър Пенев!