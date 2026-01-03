Засякоха необосновано надути цени в 6 обекта в Пловдивска област

От първите дни на новата година НАП и КЗП правят по 400 проверки на ден

6 търговски обекта в Пловдивска област са санкционирани за неоснователно завишени цени, съобщават от НАП, след като заедно и Комисията за защита на потребителите (КЗП) проверяват всеки ден ценообразуването на стоки и услуги. Целта е да не се допусне спекулативно повишаване на цените и да се защитят както потребителите, така и коректния бизнес. Това стана ясно от изявление на Анна Митова – шеф на дирекция "Комуникации" в НАП и Александър Колячев – председател на Комисия за защита на потребителите по време на поредната съвместна инспекция на двете институции. Анна Митова уточни, че в някои случаи контролните действия са след сигнали на граждани и в социалните мрежи, но част от тях впоследствие се оказват фалшиви.

69 са издадените актове в страната за необоснован ръст на цени от октомври, като проверките обхващат изключително широк диапазон от стоки и услуги, а не само тези от първа необходимост. Митова обясни още, че за установяването на едно такова нарушение се обследва цялата верига от производител през доставчик до търговец. Ако в даден обект една стока е доставена с вече завишена цена, се проверява по веригата как се е стигнало до това увеличение и дали причините за него са икономически обосновани.

"Болшинството сигнали, които постъпват в Комисията за защита на потребителите, са за неприемане на някоя от валутите, а след 1 януари – за нежелание за връщане на ресто в евро", съобщи председателят на КЗП Александър Колячев. Той допълни, че Комисията е извършила над 4000 проверки във връзка с двойното обозначаване на цените, като в 5% от случаите, в резултат на контролните действия, са констатирани нарушения.

От първите дни на новата година НАП и КЗП проверяват по 400 обекта на ден. Нови обобщени резултати се очакват в началото на следващата седмица.