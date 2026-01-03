Шефката на Природен парк "Витоша": Смъртта на жената е нелеп инцидент, не знам кой е виновен

Директорът на Природен парк "Витоша" инж. Севдалина Димитрова определи пред журналисти случая, при който по-рано днес загина жена вследствие на паднало дърво върху движеща се кола на Витоша, като "нелеп инцидент". Тя не се ангажира с това кой носи вина, позовавайки се това, че е необходимо да се сформира комисия, която да определи точните координати на дървото и статута на имота.

Не мога да кажа чия е отговорността, защото не мога да кажа какъв е имотът. Имотът трябва да бъде проверен, за да се види чий е, каза инж. Димитрова.

Според нея теренът по кадастър е частен имот, но е отбелязан и като терен за обществено ползване. Тя подчерта, че тепърва трябва да се установи собствеността и дали тя попада под юрисдикцията на Закона за горите или на Столична община. Тъй като имотът е формулиран като такъв за обществено ползване и вероятно попада в урбанизирана територия, отговорността може да бъде насочена към общината, допусна инж. Димитрова, цитирана от БТА.

На 20 октомври комисия, включваща представители на Столична община, Регионалната дирекция по горите, РДГ- София, ДГС и ПП "Витоша" е обходила района, но не е маркирала това дърво като опасно. Дървото се е намирало на 6-7 метра навътре от пътя и не е имало външни признаци за опасност (изгниването е било вътрешно), поради което не е било отстранено при последната проверка.

Инж. Митрова заяви, че престоят в горска територия е на собствен риск и гражданите трябва да се съобразяват с метеорологичните условия. Тя също така каза, че отговорността за сигнализиране при опасни дървета е споделена и всеки гражданин може да подаде сигнал.

Тя съобщи, че лично е отишла на място, за да провери каква е ситуацията. Това, което видяхме с колегите от Регионалната дирекция по горите е, че наистина има паднало дърво, което се намира на 6-7 метра навътре от пътя, което преди това не е давало някаква индикации, че може да бъде опасно, но предвид метеорологичните условия днес, силните ветрове, които духаха, вероятно дървото под напора на ветровете просто е паднало и се е случил неприятният инцидент, коментира инж. Димитрова.

Тя посочи, че още веднъж ще се назначи комисия и ще мине нов екип, за да прегледа отново дърветата, но предупреди, че ако падне сняг, може да има допълнителни дървета след проверка, които отново да бъдат опасни.