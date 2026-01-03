От 4 януари възстановяват таксуването в градския транспорт в Русе

От 4 януари, неделя, се възобновява таксуването на пътници в градския транспорт в Русе с издаването на касови бележки за еднократни пътувания. Това съобщи Десислава Василева от „Общински транспорт Русе" ЕАД.

Тя отбеляза, че вече е отстранен техническият проблем с касовите апарати, възникнал при преминаването към работа с евро, заради който в първите три дни на 2016 г. русенци имаха възможност да пътуват безплатно с градските автобуси и тролейбуси.

Василева припомни, че цената на билет за еднократно пътуване е 0,77 евро, което съответства на 1,50 лв.

Във връзка с отчетени единични случаи на таксуване в периода от 1 януари до 3 януари включително, дружеството осигурява възможност за възстановяване на сумите. Всеки пътник, който е бил таксуван в този период, може да получи парите си обратно от Картовия център на „Общински транспорт Русе" ЕАД на бул. „Ген. Скобелев" 45, срещу предоставяне на получената касова бележка, отбеляза още Василева.

Тя напомни, че във връзка с въвеждането на еврото в България за периода от 1 до 31 януари закупуването на билети и абонаментни карти в брой, може да се извършва както в левове, така и в евро. При плащане в брой рестото се връща само в една валута - евро, а при обективна невъзможност, в левове, съобщи още Василева, цитирана от БТА.

Тя припомни, че съгласно общинската наредба за реда и условията за превоз на пътници и багаж с обществения транспорт на територията на община Русе, шофьорите на автобуси и тролейбуси продават билети за еднократно пътуване само при спряло превозно средство и срещу точно приготвена сума. В тази връзка банкноти с номинал 50 лв., 100 лв., 50 евро, 100 евро, 200 евро и 500 евро няма да бъдат приемани от шофьорите.