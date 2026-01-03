ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Клаебо продължава да преследва Шифрин

Пуснат от затвора асеновградчанин се напи и разби устата на сервитьорка

Ваня Драганова

Районният съд в Асеновград.

Не можел да намери изхода от заведението, цапардосал и бармана

Осъждан 12 пъти асеновградчанин се сдоби и с 13-а присъда за нападение над сервитьорка в местно заведение, извършено, докато бил временно пуснат от затвора. Вечерта на 2 март 2024 г. той влязъл със свой приятел в бара и жената ги предупредила, че ще им донесе само по едно питие, защото са доста почерпени. Те не възразили и след малко другият си тръгнал. Към 23 часа, когато заведението вече затваряло, пуснатият от затвора също решил да си ходи и се насочил към задната градина. Там бил барманът, който му обяснил, че не се излиза от това място, пияният се ядосал и с думите:  "Ти ли ще ми кажеш къде е изходът?", го ударил с юмрук в лицето. Сервитьорката изтичала при тях и получила силно кроше в устата. 

На момента не подала сигнал, прибрала се и двете с майка й започнали да налагат раната с лед и риванол, но на сутринта устата й била синя и подута. Тогава отишла да се освидетелства в "Съдебна медицина". Наложило се цяла седмица да се храни със сламка и да не излиза, защото се срамувала от вида си. 

Нападателят вече е осъден на 1 година затвор, като този път ще лежи при първоначален строг режим. Ще трябва да плати на сервитьорката обезщетение от 5000 лв. Решението за това е на Районния съд в Асеновград и подлежи на обжалване пред Окръжния в Пловдив. 

