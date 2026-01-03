ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Даниел Лорер: Възможно е на следващите избори да бъда част от листите на ПП-ДБ

Даниел Лорер СНИМКА: фейсбук

Даниел Лорер е възможно да бъде част от листите на „Продължаваме промяната – Демократична България" на следващите избори. Това заяви самият той в предаването „Офанзива с Любо Огнянов".

Миналия февруари Лорер беше изключен от партия ПП, но по настояване на ДБ остана част от общата им парламентарна група. Оставката на Лорер и тази на Явор Божанков бяха поискани от "Промяната" заради решението им да не подкрепят номинацията на Силви Кирилов от ИТН за председател на парламента. Тогава Лорер заяви, че позицията му е била срещу общи действия с "Възраждане".

„Смятам, че в годините, в които съм служил вече на България, съм показал достатъчно политически позиции, които ясно показват, че искам да работя за една европейска България и ще се радвам да продължа да го правя", допълни той.

Сега Лорер отново подчерта, че позицията му срещу коалицията с „Възраждане" остава непроменена. „Категорично смятам, че те са агент на излизането на България от ЕС и от еврозоната, и от НАТО".

„Кой ще спечели следващите парламентарни избори зависи от решението на народа. Всичко това са въпроси на политическо шаманство, които не ни помагат да решим истински важния въпрос – къде искаме да отидем с България", каза още той.

Относно световната политика Лорер отбеляза значението на американските действия във Венецуела.

„Говорим за западното полукълбо и най-вече двете Америки. Това ще бъде най-вероятно акцентът на американската външна политика и техните военни ресурси, което означава, че ние тук в България и в Европа трябва да се грижим за собствената си отбрана", допълни Лорер пред Нова нюз.

