Слави Василев: Ако Радев стане лидер на партия, ще бъде проевропейски

Политологът изрази надежда, че президентът ще стане премиер

Ако Румен Радев стане лидер на партия, той ще бъде проевропейски, ще се доближи до политиката на унгарския премиер Виктор Орбан. Това заяви политологът Слави Василев в ефира на „Офанзива с Любо Огнянов" по Нова нюз.

„Президентът винаги се е държал институционално и не би използвал новогодишната си реч, за да обявява лични решения, които засягат цялата държава", смята Василев и подчерта, че евентуални политически ходове от страна на Радев не бива да се тълкуват прибързано. „Дали ще скочи или не в политиката, сам ще ни информира. Всичко останало би било спекулация", посочи той.

По думите му е очевидно, че настоящият начин, по който функционира властта, не може да продължава и че има нужда от нов политически играч. „По-скоро Радев обръща внимание на партиите, които са в Народното събрание, защото ако има някъде грешка, тя е при тях", каза Василев.

На въпрос според него кой ще е бъдещият служебен премиер той отговори по следния начин: „Интересувам се само кой ще бъде следващият редовен премиер. Надявам се това да е именно Румен Радев".