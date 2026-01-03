Осъденият за убийството на родителите си пловдивски полицай се жалва, че му взели индигото в затвора

Така се налагало да преписва всеки документ, което било унижение

Осъденият за убийството на родителите си бивш полицай от Пловдив продължава да води дела срещу затвора и сега се оплаква, че при претърсване на 27 ноември м. г. от килията му били иззети листове индиго и сега му се налагало да преписва всеки документ, което било унизително отношение и злоупотреба с власт. Това се е случило в затвора в Пазарджик, където Караджов беше преместен след серия жалби срещу тъмницата в Пловдив.

По време на продължилото 8 години дело за смъртта на Цветан и Божура Караджови синът им изписа 1300 страници, с които целеше да докаже, че е невинен. Беше осъден обаче на доживотен затвор, след като ВКС прие, че е застрелял майка си и баща си заради спор за семейния имот. Караджов обаче продължава да твърди, че не е виновен, и залива всевъзможни институции с жалби.

В конкретната той се оплаква не само от изземането на индигото, а и като цяло от поставянето му в неблагоприятни условия, от които изпитва психически стрес, уронва се човешкото му достойнство, поражда се един непрекъснат страх и малоценност у него и се чувства незащитен денонощно от още репресии.

Делото е изпратено в Административния съд в Пловдив, но съставът го насочва в Пазарджик, където Караджов пребивава в затвора на този етап.