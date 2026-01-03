ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Осъденият за убийството на родителите си пловдивск...

Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/22020520 www.24chasa.bg

Осъденият за убийството на родителите си пловдивски полицай се жалва, че му взели индигото в затвора

Ваня Драганова

[email protected]

712
Венцеслав Караджов пред залата на Апелативния съд в Пловдив, докато все още беше на свобода. Снимка: Ваня Драганова

Така се налагало да преписва всеки документ, което било унижение

Осъденият за убийството на родителите си бивш полицай от Пловдив продължава да води дела срещу затвора и сега се оплаква, че при претърсване на 27 ноември м. г. от килията му били иззети листове индиго и сега му се налагало да преписва всеки документ, което било унизително отношение и злоупотреба с власт. Това се е случило в затвора в Пазарджик, където Караджов беше преместен след серия жалби срещу тъмницата в Пловдив. 

По време на продължилото 8 години дело за смъртта на Цветан и Божура Караджови синът им изписа 1300 страници, с които целеше да докаже, че е невинен. Беше осъден обаче на доживотен затвор, след като ВКС прие, че е застрелял майка си и баща си заради спор за семейния имот. Караджов обаче продължава да твърди, че не е виновен, и залива всевъзможни институции с жалби.

В конкретната той се оплаква не само от изземането на индигото, а и като цяло от поставянето му в неблагоприятни условия, от които изпитва психически стрес, уронва се човешкото му достойнство, поражда се един непрекъснат страх и малоценност у него и се чувства незащитен денонощно от още репресии.

Делото е изпратено в Административния съд в Пловдив, но съставът го насочва в Пазарджик, където Караджов пребивава в затвора на този етап. 

Венцеслав Караджов пред залата на Апелативния съд в Пловдив, докато все още беше на свобода.

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Животът

Последно от

Мама 24

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Предвестник: 2026-а – България на две скорости (Видео)