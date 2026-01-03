Главният архитект на София: Прави се опит върху експерт да бъде прехвърлена политическа отговорност

Категорично отхвърлям съдържащите се в прессъобщението на Столична община неверни твърдения и фактически неточности, които представляват опит за прехвърляне на политическа отговорност върху експертна длъжност, каквато е длъжността „главен архитект на Столична община". Това заявява в своя позиция до медиите главният архитект на София арх. Богдана Панайотова.

На 23 декември от Столична община съобщиха, че очакват главният архитект на София арх. Богдана Панайотова да подаде оставка, за да продължат усилията за изграждане на работеща, прозрачна и отговорна система за градско планиране и развитие на столицата. Решението на кмета Васил Терзиев за искане на оставка на главния архитект Богдана Панайотова е резултат от системно неизпълнение на ключови задачи, възложени още в началото на мандата, както и открит саботаж на реформата за градско планиране и развитие, допълват от СО.

„Няма да допусна името и професионалната ми репутация да бъдат уронвани чрез натиск, упражняван с ресурса на цяла администрация", посочва в позицията си арх. Панайотова. Тя допълва, че до настоящия момент не е била уведомена по институционален или служебен ред за искане на оставка, не е проведен разговор с нея, нито от кмета на София, главния секретар или дирекция „Човешки ресурси", нито са предприети каквито и да е действия по реда на Закона за държавния служител. „Вместо това се води пиар кампания срещу мен, включително чрез внушения за „непрофесионализъм", „системни пропуски и неизпълнение на възложени задачи", което не отговаря на истината", заявява още арх. Богдана Панайотова.

Тя отхвърля твърденията, че не е стартирала нов общ устройствен план, че не е предприела мерки срещу презастрояването и застрояването в неурегулирани терени, че не е включвала районните кметове и архитекти в процесите по градоустройство, както и твърденията за системни нарушения, допълвайки какво е направила. „Тези неверни твърдения по повод моята работа и скалъпените мотиви за исканата от мен оставка са удобен политически наратив. Главният архитект обаче не може да бъде ползван за политически щит, нито за удобен виновник. Всички опити да се представи професионалното отстояване на закона като „саботаж" са несъстоятелни и вредни за институциите и доверието в управлението на града", заявява арх. Богдана Панайотова.