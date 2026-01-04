ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Върховният съд на Венецуела разпореди Делси Родриг...

Патриарх Даниил ще отслужи в „Св. Неделя“ литургия за 148 г. от Освобождението на София

Патриарх Даниил. СНИМКА: Сайт на БПЦ

Българският патриарх и Софийски митрополит Даниил ще възглави от 9 часа днес света литургия в митрополитския катедрален храм „Св. вмчца Неделя" с благодарствен молебен по повод 148 години от Освобождението на София, съобщиха от Софийската митрополия.

След това цветя ще бъдат поднесени на паметниците „Български опълченец", „Цар Освободител" и паметника на ген. Гурко в столицата, се допълва в информацията.

На 4 януари 1878 г. в София влизат руските войски, начело с ген. Гурко. Посрещнати са от жителите на София на пл. „Кору–чешме" (днешен площад „Света Неделя"). Учителят Михаил Буботинов ги приветства от името на софиянци със специална реч. В катедралния храм „Света Неделя" е отслужен благодарствен молебен в присъствието на генерал Йосиф Гурко и генерал-майор Отон Раух, припомнят от Регионалния исторически музей-София.

Както БТА съобщи, на 1 януари патриарх Даниил отслужи литургия и молебен за новата 2026 г. в катедралата „Св. Александър Невски".

