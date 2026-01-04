Латинка Петрова: Еврото е нашето второ летоброене, стига с този скептицизъм

Навръх Нова година голямата Латинка Петрова навърши 82 години, но вместо да се фокусира върху миналото, тя избра да отпразнува бъдещето. В ефира на „Събуди се“ по Нова тв актрисата сподели първите си емоции от влизането на България в Еврозоната, определяйки момента като „исторически“.

Латинка Петрова разказа, че вече е направила своите първи стъпки в новата валутна реалност. „Изтеглих от банкомат в евро – пет чисто нови двадесетачки. Сложих ги в портфейла и си казах: „Това сега няма да се бара, нека му се порадваме малко“, споделя тя с типичния си хумор.

Актрисата вече е пазарувала и в магазин, където е получила рестото си в евро. На въпроса как трябва да наричаме малките монети – стотинки или центове, тя е категорична: „На мен думата „стотинки“ ми е малко сложна. „Евроцент“ или просто „цент“ звучи по-лесно, по-специално“.

Латинка Петрова не скри раздразнението си от постоянния скептицизъм и страховете, които съпътстват всяка промяна у нас. „Стига с този скептицизъм! „Ох, какво ще ядем?“, „Леле, дали ще имаме банани за Коледа?“. Да му струпаш на българина 100 000, той пак ще ги закъта някъде под възглавницата или ще ги изхвърли през прозореца на някой измамник. Трябва да спрем да омаловажаваме нещата и да погледнем по-глобално“, призовава тя.

За актрисата приемането на еврото е логично продължение на големите събития, които е преживяла – падането на Берлинската стена, края на социализма и влизането в ЕС. Тя припомни трудните времена на деноминацията през 90-те години, когато спестяванията на хората изчезнаха за една нощ, и подчерта, че сегашният преход е „елегантен“ и сигурен.

„Завиждам на младите, те ще живеят в един различен, глобален свят. Ние се движим напред и не бива да жалим за времето, когато един салам се ядеше цяла седмица и ни беше „хубаво“ само защото не познавахме друго“, допълни Петрова.