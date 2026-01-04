91 пожара са потушени в страната през изминалото денонощие, съобщават от Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението" (ПБЗН) на своя сайт в информация за оперативната обстановка днес към 06:00 часа. При пожарите няма загинали и пострадали.

За времето от 00:00 до 24:00 часа на 3 януари звената за ПБЗН са реагирали на 151 сигнала за произшествия.

С преки материални щети са възникнали 17 пожара, от които девет - в жилищни сгради, четири - в транспортни средства, един - в съоръжение на открито. Без нанесени материални щети са възникнали 74 пожара, от които 11 - в сухи треви, горска постеля и храсти, един - в стърнище, 41 - в отпадъци, 18 - в готварски уреди и комини, и три други.

Извършени са 55 спасителни дейности и помощни операции, от които три при катастрофи в транспортни средства, една за паднали дървета, камъни и предмети, 51 акции по оказване на техническа помощ (съдействие на други структури на МВР - три, отстраняване на опасни предмети - 36, спасяване на животно, оказване съдействие на граждани - две акции, както и на други структури и ведомства - седем акции).

Получени са и пет лъжливи повиквания, информират от Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението".