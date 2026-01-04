Над 24 700 фиша на нарушители на пътя по празниците, 371 акта за алкохол и дрога зад волана

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

В последния почивен ден от дългата поредица празнични дни, България се подготвя за „голямото прибиране“. Пътищата в цялата страна са под засилено наблюдение, а Националният координационен център за безопасност по пътищата работи в 24-часов режим, за да следи трафика в реално време.

Инспектор Велин Тодоров от отдел „Пътна полиция“ към ГДНП представи равносметка за периода от 24 декември 2025 г. до 1 януари 2026 г. по Нова тв. Статистиката показва интензивна работа на контролните органи:

⇒ 371 акта са съставени конкретно за управление под въздействието на алкохол, наркотични вещества и техни аналози.

⇒ Общо над 2 850 акта за административни нарушения са съставени за деветдневния период.

⇒ Наложени са над 24 700 фиша на нарушители в цялата страна.

Освен алкохола и скоростта, най-честите нарушения, които полицаите установяват, са неизползването на обезопасителни колани и говоренето по мобилен телефон по време на шофиране.

Позитивна тенденция: По-малко жертви на пътя

Въпреки големия брой нарушения, инспектор Тодоров отчете значително подобрение в общата пътна безопасност през изминалата 2025 година спрямо 2024 г.:

⇒ Над 500 по-малко тежки пътнотранспортни произшествия.

⇒ Над 700 по-малко ранени участници в движението.

⇒ 22-ма по-малко загинали на пътя.

„Това е добър сигнал, но предстои усърдна работа през 2026 г., за да запазим и подобрим тази тенденция“, коментира инспекторът.

Модернизация и контрол: Изкуствен интелект и глоби в евро

На въпрос относно въвеждането на камери с изкуствен интелект, от „Пътна полиция“ увериха, че ежедневно се работи по повишаване на техническите характеристики и въвеждане на иновативни решения за контрол.

В момента центърът разполага с пряк достъп до общинските камери в София и основните пътни артерии в страната, което позволява незабавни оперативни решения при струпване на автомобили или инциденти.

Важно за шофьорите: С преминаването на България към новата валута, всички глоби и санкции вече се налагат в евро.

