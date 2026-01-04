ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Тръгва делото срещу Тошко от Съединение, обвинен в убийството на колега с дървен прът

24 часа Пловдив онлайн

1728

Двамата се напили и се скарали, след побоя мъжът легнал и заспал до трупа на другия

Пред Окръжния съд в Пловдив застава 30-годишният Тошко Христозов от Съединение, обвинен в убийството на своя колега Стойко Джуджев. Според прокуратурата 42-годишният мъж бил бит с дървен прът. Разпоредителното заседание по делото за убийството е насрочено за 5 януари.

Както "24 часа" вече писа, Христозов и Джуджев работели заедно в кравеферма в града. На 1 април м.г. двамата пили алкохол там, скарали се, Тошко извадил кол и пребил Стойко, като го удрял многократно в главата и тялото. Легнал да спи, а на сутринта установил, че колегата му е починал в същата стая. Опитал се да прикрие следите от кръвта, като ги замаже с вар, след което си тръгнал. Друг колега на двамата мъже открил тялото малко по-късно през деня.

Това не е първият сблъсък със закона на Тошко Христосков. Той е осъждан 4 пъти до момента, първо като непълнолетен. Последното му наказание е за кражба и е произнесено 4 дни преди убийството.

