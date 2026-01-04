Мъжко хоро ще се извие на Йордановден в река Огоста

КАМЕЛИЯ АЛЕКСАНДРОВА

Монтана ще отбележи Богоявление с хвърляне на кръста и мъжко хоро в Огоста. За трета поредна година празникът ще се проведе до пешеходния мост срещу МБАЛ „Д-р Стамен Илиев". Той ще започне в 11 ч. на 6 януари 2026 г. с Велик Богоявленски водосвет, който ще бъде отслужен от архимандрит Доситей.

Архиерейският наместник на Берковска духовна околия ще благослови желаещите да скачат за кръста. Този, който хване светия символ, ще получи парична награда от 100 Евро от общината. Негова ще е привилегията да поведе мъжкото хоро в ледените води на реката. То ще се извие под звуците на духов оркестър и ще понесе 10-метрово национално знаме. Народно веселие и курбан ще последват този емоционален момент.

Мъжете, който искат да участват в ритуала трябва да са в народни носии или в облеклото им да има елемент от фолклорен костюм. Непълнолетните участници трябва да представят декларация за съгласие от родител. Тя е публикувана на сайта на Община Монтана и на страницата на Сдружение „Ново начало БГ 2020" и Танцов състав „Радост".

Мъжкото хоро на Йордановден се организира по тяхна инициатива и с подкрепата на Община Монтана. То и вече се утвърждава като едно от интересните събития в януарския календар на областния център. Целта му е не само да съхрани и популяризира българските обичаи, но и да утвърди града като място с живи традиции и силна духовна общност.