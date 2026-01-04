ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

През изминалия ден са хванати 18 шофьори с алкохол...

Времето София 16° / 16°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/22021292 www.24chasa.bg

Мъжко хоро ще се извие на Йордановден в река Огоста

864
Мъжко хоро ще се извие на Йордановден в река Огоста Снимка: Камелия Александрова

КАМЕЛИЯ АЛЕКСАНДРОВА
Монтана ще отбележи Богоявление с хвърляне на кръста и мъжко хоро в Огоста. За трета поредна година празникът ще се проведе до пешеходния мост срещу МБАЛ „Д-р Стамен Илиев". Той ще започне в 11 ч. на 6 януари 2026 г. с Велик Богоявленски водосвет, който ще бъде отслужен от архимандрит Доситей.
Архиерейският наместник на Берковска духовна околия ще благослови желаещите да скачат за кръста. Този, който хване светия символ, ще получи парична награда от 100 Евро от общината. Негова ще е привилегията да поведе мъжкото хоро в ледените води на реката. То ще се извие под звуците на духов оркестър и ще понесе 10-метрово национално знаме. Народно веселие и курбан ще последват този емоционален момент.
Мъжете, който искат да участват в ритуала трябва да са в народни носии или в облеклото им да има елемент от фолклорен костюм. Непълнолетните участници трябва да представят декларация за съгласие от родител. Тя е публикувана на сайта на Община Монтана и на страницата на Сдружение „Ново начало БГ 2020" и Танцов състав „Радост".
Мъжкото хоро на Йордановден се организира по тяхна инициатива и с подкрепата на Община Монтана. То и вече се утвърждава като едно от интересните събития в януарския календар на областния център. Целта му е не само да съхрани и популяризира българските обичаи, но и да утвърди града като място с живи традиции и силна духовна общност.

Мъжко хоро ще се извие на Йордановден в река Огоста
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Регионални

Последно от

Мама 24

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Предвестник: 2026-а – България на две скорости (Видео)