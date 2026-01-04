Астрологът Силва Дончева: Възможно е президентът да влезе в политиката през 2027 г.

Годината е свързана с много „съвпади“, което означава и ново начало. „Това е завой към истинското голямо начало, което предстои през 2028 г.“, коментира астрологът Силва Дончева пред Нова тв.

„Марс започва съвпад в Козирог, което е реформа в старото – ще се сменят лица, правителства, но те ще са от същата група“, категорична е Силва Дончева. „Могат да дойдат и хора, които са директно под пагон или авторитарен режим.“ В късната пролет нейната прогноза показва промяна в елитите, а хороскопите на управляващите сигнализират „стабилност и внезапен обрат“.

„Влизаме в перманентна криза, която през февруари вече ще е чудовищна и може да продължи 2–3 десетилетия“, заявява Силва Дончева. Според нея резултатът от протестите зависи от „егрегора“ на протестиращите – дали има агресия, духовност и исторически познания. „Не просто искаме честни политици и да живеем добре… не си дошъл на Земята да живееш добре“, категорична е Дончева. „Дошъл си да изграждаш дух и да служиш на Бог – с вяра и със знание.“

Заради „съвпадите“ на планетите предстоят отново ситуации, в които България не може да излъчи правителство. Според Дончева именно тези „съвпади“ трябва да приключат, за да се появят нови лица на политическата сцена. „Възможно е президентът да влезе в политиката през 2027 г. Сега може би се подготвя, но той е зодия Близнаци – до 20 февруари Сатурн и Нептун са му в много тежка квадратура, което означава възможност и за грешки“, разкрива Дончева, но допълва, че Сатурн в Овен би подкрепил президента в потенциалния му проект.

„Сега има усещане, че нещо старо си заминава и неяснотата на новото“, заявява Дончева. Именно това ново начало обаче, подхванато правилно, би могло да бъде верният път. Нептун в Овен, като дълбоко любовен знак, показва, че любовта на човек към другия и честността ще бъдат двигател на събитията по пътя към „справедлив нов ред“.