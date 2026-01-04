Първата група учени и логистици отпътува от българската база на остров Ливингстън

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Първата група учени и логистици отпътува от българската база „Св. Климент Охридски" на остров Ливингстън, съобщиха от Българския антарктически институт (БАИ) на страницата си във Фейсбук.

Те тръгнаха на борда на испанския военно-изследователски кораб „Есперидес", с който ще стигнат до чилийското пристанище Пунта Аренас. Оттам изследователите и логистиците ще отпътуват към България, информират от БАИ.

Предстои в базата „Св. Климент Охридски" да пристигнат учени от Обединени арабски емирства и Еквадор, които досега работеха на борда на българския научноизследователски кораб „Св. св. Кирил и Методий". Изследователите са част от 34-тата българска антарктическа експедиция до Ледения континент. Плавателният съд пристигна край базата на 26 декември.

Както БТА съобщи, първата група от 34-тата българска антарктическа експедиция отпътува за Ледения континент на 6 ноември с полет от София. В средата на месец декември от София тръгна и втората група.

В навечерието на новата 2026 г. в българската антарктическа база на остров Ливингстън беше открита изложба, посветена на модерниста Жорж Папазов.