Иззеха над 600 флакона с райски газ от гаражи в Пазарджик

Голямо количество флакони с "райски газ" са иззети при специализирана акция в областния град. Тя е проведена от екипи на сектор "Криминална полиция" при РУ Пазарджик и колегите им от група "Патрулно- постова дейност", съобщи говорителят на Областната дирекция на МВР в Пазарджик Мирослав Стоянов.

Извършени са проверки на два адреса - гаражи в гр. Пазарджик . На единия адрес са установени 210 флакона райски газ с различна вместимост, а на другия 400 . В тази връзка са задържани 2 лица, познати на полицията, за които има данни, че и преди са се занимавали с подобна дейност. По случаите са образувани преписки, които ще бъдат докладвани на прокуратурата.