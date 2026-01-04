ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Трима са загинали при катастрофи в страната през и...

Времето София 15° / 15°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/22021430 www.24chasa.bg

Иззеха над 600 флакона с райски газ от гаражи в Пазарджик

Диана Варникова

[email protected]

1136
Иззетите флакони с райски газ

Голямо количество флакони с "райски газ" са иззети при специализирана акция в областния град. Тя е проведена от екипи на сектор "Криминална полиция" при РУ Пазарджик и колегите им от група "Патрулно- постова дейност", съобщи говорителят на Областната дирекция на МВР в Пазарджик Мирослав Стоянов.

Извършени са проверки на два адреса - гаражи в гр. Пазарджик . На единия адрес са установени 210 флакона райски газ с различна вместимост, а на другия 400 . В тази връзка са задържани 2 лица, познати на полицията, за които има данни, че и преди са се занимавали с подобна дейност. По случаите са образувани преписки, които ще бъдат докладвани на прокуратурата.

Иззетите флакони с райски газ
Иззетите флакони с райски газ
Иззетите флакони с райски газ

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Криминални

Последно от

Мама 24

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Предвестник: 2026-а – България на две скорости (Видео)