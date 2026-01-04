Трима са загинали при катастрофи в страната през изминалото денонощие

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Трима души са загинали при 15 пътнотранспортни произшествия в страната през изминалото денонощие, съобщават от Министерството на вътрешните работи (МВР) на своя сайт. Ранени са 18 души.

В София са станали четири тежки катастрофи и 15 леки пътни инцидента. При произшествията в столицата е загинал един човек, а трима са ранени.

От началото на годината при катастрофи в страната са загинали седем души и 40 са пострадали. При сравнение с реалните данни за загиналите (един човек) през същия период на 2025 г. се отчитат шест повече загинали участници в движението по пътищата през 2026 г., посочват от МВР.